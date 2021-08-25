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Эфир: Чем интересен Международный военно-технический форум «Армия-2021»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:11
Общество
Эфир: Чем интересен Международный военно-технический форум «Армия-2021»
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

В среду, 25 августа, с 15:00 Медиагруппа «Патриот» проводит прямое включение с Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Ежегодный форум организует Минобороны РФ. Это одна из ведущих мировых выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетная площадка для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

Чем интересен Международный военно-технический форум «Армия-2021»?

Какую военную технику участники форума представят в этом году?

Много ли новинок техники будет показано на форуме?

На эти и другие вопросы в ходе прямого включения отвечает Елена Калгина, спикер Международного кинофестиваля военно-исторических фильмов.

 

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армия вооружение патриот военная техника
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