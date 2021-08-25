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Ночной поступок мужчин удивил американца, впервые попавшего на настоящую русскую рыбалку

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:45
Общество
Ночной поступок мужчин удивил американца, впервые попавшего на настоящую русскую рыбалку
pixabay.com

Москва, 25 августа. Американец побывал на русской рыбалке с ночевкой и поделился своими впечатлениями от мероприятия в кругу приятелей.

Иностранец уже бывал на рыбалке в России, однако тогда поездка состоялось утром, и он лишь наблюдал за происходящим. В этот раз друзья позвали американца на ночную ловлю рыбы, где им предстояло провести почти двое суток.

«Мы едем с ночевкой, то есть тебе нужно взять одежду на ночь, а также еду, учитывая, что мы там пробудем почти двое суток», — такое предложение получил иностранец от своих русских друзей.

Товарищи объяснили американцу, что главная прелесть ночной рыбалке не в улове, а в атмосфере мероприятия. Рыбаки находились в пути к месту назначения около четырех часов. По прибытии мужчины разбили лагерь, разожгли огонь, расставили сети и сварили уху их тут же пойманной рыбы. Именно этот момент помог иностранцу понять, что значит та самая «атмосфера».

«И правда, очень хорошо вот так посидеть в кругу друзей, у костра, на берегу реки», — отметил американец.

Пока блогер спал в своей палатке, его друзья перешли к следующему развлечению, которое поразило иностранца до глубины души.

«Русские мужчины меня и тут удивили, они пошли купаться практически в полночь. Я лишь посмотрел на это, к воде даже не приближался, — признался иностранец на площадке «Яндекс.Дзен».

По словам американского блогера, утром он удивился улову. В сети было достаточно много рыбы. Сама поездка оставила только хорошие впечатления у иностранца.

Проживающий в России американец Томас Халберт рассказал, какая черта характера ему больше всего нравится в русских. По словам иностранца, жители РФ быстро забывают обиды и примиряются после ссор.

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русские иностранец ночная рыбалка
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