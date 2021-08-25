От пистолета-пулемета до дрона-камикадзе: новинки от «Калашникова» на «Армии-2021»

Вопреки устоявшейся ассоциации слова «Калашников» исключительно со стрелковым оружием, в данный момент поле деятельности концерна выходит далеко за рамки стрелкового оружия. Не переставая быть системообразующей структурой стрелкового сектора ОПК России, «Калашников» одинаково успешно разрабатывает и выпускает боевую, охотничью и спортивную «стрелковку», параллельно занимаясь гранатометами, снарядами с лазерным наведением, средствами технического обслуживания ЗРК, беспилотниками, скоростными многоцелевыми и штурмовыми плавсредствами, снаряжением для подразделений спецназначения, а также станками и инструментами.

Номенклатура продукции концерна крайне велика и многообразна, так что в рамках одной статьи рассказать обо всех новациях «Калашникова» не представляется возможным. В силу этого остановимся все же на новинках в области стрелкового оружия, представленных концерном на «Армии-2021».

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Оружие для самообороны пилотов

Пожалуй, самая горячая новинка в этом сегменте — 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, адаптированный под требования Воздушно-космических сил РФ. В качестве пролога к появлению этого оружия следует упомянуть два события.

Первым стала трагическая гибель в феврале 2018 года при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике заместителя командира эскадрильи гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майора Романа Филипова. Катапультировавшись из сбитого боевиками Су-25, гвардии майор после приземления попал в окружение джихадистов и погиб в последовавшем за этим бою. Отстреливаясь от нападавших из пистолета Стечкина, Филипов был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!»

Вторым событием своеобразного пролога к созданию ППК-20 можно считать разработку «Калашниковым» под требования спецподразделений МВД РФ на базе конструкции автомата Калашникова 9-мм пистолета-пулемета «Витязь-СН».

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Отправной же точкой для рождения будущей «двадцатки», если верить ряду публикаций, послужил визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на «Армии-2020» в павильон концерна. Ознакомившись тогда с «Витязем-СН» и вспомнив о героической гибели Романа Филипова, министр, как сообщалось, предложил адаптировать «Витязь» для включения его в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков ВКС РФ.

Тут следует пояснить, что отечественные военные летчики, конечно, имеют оружие для самообороны. В качестве такового выступают пистолеты ПМ или АПС, а иногда и закрепленный под катапультным креслом 5,45-мм укороченный автомат АКС-74У. Однако имеется ряд «но»: ПМ «слабоват», а «Стечкин» и укороченная «Ксюха» мало того, что морально устарели, так еще и давно сняты с производства.

Словом, когда Шойгу предложил «Калашникову» создать современное легкое и субкомпактное автоматическое оружие для самообороны пилотов, основания для такой идеи у министра обороны имелись более чем весомые.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Автоматический субкомпакт и ПЛК

Обдумав поручение министра, сотрудники «Калашникова» предложили летчикам комплексное решение проблемы, в рамках которого в НАЗ замене подлежали не только АПС и АКС-74У, но и заслуженный «Макаров». Вместо ПМ концерн предложил новейшую компактную версию 9-мм пистолета Лебедева — ПЛК. Ну, а «заместителем» «Стечкина» и «Ксюхи» должна была стать адаптированная под требования ВКС РФ новая версия «Витязя».

Судя по тому, что она появилась уже на «Армии-2021», концерн справился с поручением министра обороны менее чем за год. И да, эта версия пистолета-пулемета получилась именно такой, какая нужна была ВКС, — современной, легкой, субкомпактной.

При массе без патронов 2,63 кг, этот пистолет-пулемет имеет минимальные габариты — длина со сложенным прикладом составляет всего 41 см. На практике это означает, что оружие с отстегнутым магазином и сложенным прикладом, например, без проблем умещается в сумку для ноутбука.

Но это еще не все. Если бы пистолет-пулемет создавался исключительно как средство самообороны летчиков, он получился бы слишком нишевым. Поэтому калашниковцы решили расширить функционал новой версии «Витязя», придав ей черты оружия для подразделений спецназначения. Пистолет-пулемет получил двусторонний переводчик огня-предохранитель, быстросъемный прибор малошумной и беспламенной стрельбы, а также цевье с планками Пикатинни и креплением M-Lock для установки коллиматорных прицелов, лазерных целеуказателей и тактических фонарей.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Программа испытаний показала, что при применении патронов 7Н21 из новой версии «Витязя» обеспечивается пробитие бронежилета 3А класса защиты (по стандарту NIJ), начальная скорость полета пули составляет около 470 м/с, а дальность прямого выстрела по ростовой цели — 360 метров. Темп стрельбы — до 800 выстрелов в минуту.

Сумма ТТХ нового оружия дает основания предполагать, что такой субкомпакт может оказаться оптимальным для вооружения не только экипажей ВКС РФ или подразделений спецназначения, но и для экипажей боевых машин, а также различных подразделений обеспечения.

Добавим, что созданный «Калашниковым» субкомпакт имеет значительный экспортный потенциал. В настоящее время оружие продолжает проходить испытания.

Что до упомянутого выше пистолета ПЛК, то на него «имеет виды» еще и МВД РФ, которое собирается заменить новыми пистолетами «Калашникова» все те же ПМ. Согласно просочившейся в СМИ информации, МВД завершает опытную эксплуатацию ПЛК, и в ближайшее время стороны подпишут контракт на поставку нового оружия. Сроки поставок и объемы будут оговорены в контракте.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Автомат для спецназа и «лего-конструкция»

Следующий дебютант «Армии-2021» от «Калашникова» — это созданный специально для спецназа 5,45-мм автомат АК-12 СП. От принятого на вооружение в 2018-м базового варианта АК-12 версия СП имеет ряд заметных отличий. Их в беседе с корреспондентом ФАН перечислил руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству «Калашникова» Владимир Онокой.

Автомат для спецподразделений обзавелся новой ствольной накладкой, выполненной из алюминия и доработанной для установки современных инфракрасных ЛЦУ. Кроме того, АК-12 СП получил двухсторонний переводчик огня-предохранитель плюс специальную съемную штурмовую «щеку» на приклад. Цевье у СП осталось штатное для АК-12, что обусловлено необходимостью сохранения возможности установки на автомате подствольного гранатомета.

Не обошлось на форуме 2021 года и без новинок от «Калашникова» в сегменте гражданского оружия. Одной из них стал гражданский нарезной карабин АКВ-521, созданный под руководством директора конструкторского центра «Калашникова» Валентина Власенко.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Изюминкой нового карабина является комплектация его несколькими верхними частями ствольной коробки. Такая «лего-конструкция» позволяет одному и тому же карабину легко адаптироваться к использованию сразу трех типов патронов: 5,45x39, 7,62x39 и 223REM.

«Данный образец очень актуален именно в России. Формально при наличии одной лицензии владелец оружия сможет совершенно официально иметь несколько верхних частей ствольной коробки под разные калибры. Таким образом, оружие можно будет приспособить под какой-то конкретный вид охоты или под конкретные спортивные соревнования», — пояснил Владимир Онокой.

АКВ-521 уже закончил внутризаводские испытания, и теперь «Калашников» готовится начать его серийное производство.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

С опорой на статистику боевого применения

Мы уже упоминали, что концерн живет не одной только «стрелковкой». В продолжение темы новинок от «Калашникова» на «Армии-2021» следует упомянуть следующие интересные изделия:

— первое поколение модульной разгрузочной системы (МРС) — универсальное решение для многопрофильных специальных подразделений. Разработка МРС велась с опорой на анализ и статистику боевого применения отечественных подразделений. Благодаря этому, по мнению специалистов «Калашникова», удалось создать систему с оптимальными эргономическими и функциональными решениями. Любой пользователь может из разработанных модулей (средства индивидуальной бронезащиты, «разгрузка», подсумки разного назначения) скомпоновать наиболее подходящий для себя набор снаряжения, подогнать его под свою анатомию и, что немаловажно, абсолютно самостоятельно на себя надеть его;

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

— новейшая корректируемая авиационная ракета С-8Л с осколочно-фугасной боевой частью. Ключевое здесь слово «корректируемая». 80-мм неуправляемые реактивные снаряды С-8 для ВКС РФ давно стали привычным вооружением. А вот та же С-8, но способная самонаводиться на цель, — это уже совсем другое! С-8Л предназначена для высокоточного поражения одиночных и групповых наземных подвижных и неподвижных целей. С вертолетов и самолетов ее пуск производится из штатных блоков орудия типа Б8В20 и Б8М1. Дальность применения «старой-новой» ракеты — до 6 км. Может эффективно поражать легкобронированные цели. Ну и «на сладкое» — массогабариты С-8Л таковы, что корректируемую ракету могут использовать и ударные беспилотники.

Кстати, о беспилотниках. В 2019 году ФАН рассказал о разработанных концерном барражирующих боеприпасах, часто называемых в СМИ дронами-камикадзе. 22 августа 2021 года последовало продолжение данной темы. Представители «Калашникова» на полях «Армии-2021» сообщили следующее:

«Барражирующие боеприпасы «КУБ» находятся на этапе государственных испытаний. Мы готовы к поставке беспилотников «КУБ» на склады Главного ракетно-артиллерийского управления. Эффективность аппаратов подтверждена в ходе испытаний».

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

В заключении упомянем недавнее сообщение руководителя спецпроектов компании ZALA AERO (входит в концерн) Никиты Хамитова о разработке морской модификации барражирующего боеприпаса «КУБ-БЛА», которая станет первым российским образцом данного типа.

От себя добавим, что в этом году на форуме «Калашников» демонстрирует сразу два барражирующих боеприпаса своей разработки — «КУБ-БЛА» и «Ланцет».

Перечисленными в этом материале изделиями список новинок от «Калашникова», конечно, не исчерпывается. Поэтому имеет смысл лично посетить форум «Армия-2021», чтобы лично увидеть их все.