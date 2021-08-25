Путин процитировал слова Тургенева про очковую змею на встрече с педагогами

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин, общаясь с учителями и учащимися, напомнил о фразе, которую в былые времена использовали литераторы.

Глава государства процитировал фразу Ивана Тургенева Николаю Чернышевскому. Он сделал это во время видеоконференции с учителями, педагогами вузов, а также студентами, учениками и абитуриентами.

«Наши литераторы, когда пикировались, один другому сказал: «Вот этот просто змея, а вы змея очковая», имея ввиду, что он в очках», — заявил Владимир Путин.

В рамках конференции Владимир Путин также оценил предложение сделать 2023 год в России Годом педагога. Он поддержал инициативу и пообещал обсудить ее.