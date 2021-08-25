Сестры Аверины вернулись в Санкт-Петербург после Олимпиады в Токио

, 25 августа. Гимнастки Дина и Арина Аверины, принимавшие участие на 32-х летних Олимпийских играх в Токио, прилетели в Санкт-Петербург.

Девушки прибыли из Москвы вместе со своим персональным тренером Верой Шаталиной. Сестер встретили в аэропорту Пулково местные журналисты, а также спортсменки из школы гимнастики «Жемчужина». Дина Аверина в интервью представителям СМИ призналась, что уже ничего не думает по поводу судейского скандала в Токио во время индивидуального многоборья по художественной гимнастике.

«Я уже почти забыла про это. Стараюсь не вспоминать, чтобы больше не переживать, не нервничать. Сейчас уже все хорошо», — приводит слова серебряной призерки ОИ телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее прославленная фигуристка Ирина Роднина прокомментировала действия Паралимпийского комитета Украины на Играх в Токио. Спортсменам было в резкой форме сообщено, что нельзя находиться рядом с участниками команды ПКР.