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Сестры Аверины вернулись в Санкт-Петербург после Олимпиады в Токио
Спорт
Сестры Аверины вернулись в Санкт-Петербург после Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Schreyer via www.imago-images.de/www.imago-images.de

, 25 августа. Гимнастки Дина и Арина Аверины, принимавшие участие на 32-х летних Олимпийских играх в Токио, прилетели в Санкт-Петербург.

Девушки прибыли из Москвы вместе со своим персональным тренером Верой Шаталиной. Сестер встретили в аэропорту Пулково местные журналисты, а также спортсменки из школы гимнастики «Жемчужина». Дина Аверина в интервью представителям СМИ призналась, что уже ничего не думает по поводу судейского скандала в Токио во время индивидуального многоборья по художественной гимнастике.

«Я уже почти забыла про это. Стараюсь не вспоминать, чтобы больше не переживать, не нервничать. Сейчас уже все хорошо», — приводит слова серебряной призерки ОИ телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее прославленная фигуристка Ирина Роднина прокомментировала действия Паралимпийского комитета Украины на Играх в Токио. Спортсменам было в резкой форме сообщено, что нельзя находиться рядом с участниками команды ПКР.

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спорт гимнастика аверины
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