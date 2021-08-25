Марина Федункив и ее молодой муж-итальянец показали страстный поцелуй на «Новой волне»

Сочи, 25 августа. Звезда сериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman Марина Федункив поцеловалась со своим итальянским супругом, бизнесменом Стефано Маджи на фестивале «Новая волна».

Актриса впервые удостоилась чести стать ведущей на конкурсе молодых исполнителей, проходящем в Сочи. Федункив приехала на фестиваль в компании мужа, который моложе жены на 12 лет.

Пара вышла на красную ковровую дорожку и попозировала многочисленным журналистам и фотографам. Маджи появился на публике в строгом темно-синем костюме, а звезда Comedy Woman выбрала для «Новой волны» эффектное платье с бахромой.

Когда супруги стояли на ковровой дорожке, держась за руки, блогер и ведущий Олег Пилягин закричал им «Горько!», призывая к поцелую. В ответ Федункив отметила, что ее губы накрашены помадой.

«И что? Когда вас это останавливало?» — парировал ведущий.

Актриса с молодым мужем-итальянцем сдались и продемонстрировали окружающим страстный поцелуй. Пилягин снял этот момент на видео и опубликовал в Instagram Stories.

Марина Федункив и Стефано Маджи зарегистрировали брак еще весной, но отмечать свадьбу супруги будут лишь 27 августа. Артистка ранее поделилась деталями выбора свадебного платья. Поначалу знаменитость не хотела надевать на праздник традиционный белый наряд и фату.