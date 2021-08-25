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Мексика предоставила убежище женской сборной Афганистана по робототехнике
Весь мир
Мексика предоставила убежище женской сборной Афганистана по робототехнике
twitter.com  /  МИД Мексики

Мехико, 25 августа. Правительство Мексики предоставило убежище пяти участницам сборной Афганистана по робототехнике. Об этом на своей странице в Twitter сообщает министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

«В Мексике мы говорим: «Чувствуйте себя как дома!» И теперь мы заявляем это от всего сердца: добро пожаловать! Воздайте должное своим традициям и будущему, к которым мы стремимся», — отметил глава МИД.

Эбрард напомнил о «давней традиции оказания поддержки беженцам» со стороны государства и выразил уверенность в том, что девушки «будут тепло приняты мексиканским народом».

«Мы приняли первых просительниц статуса беженца из Афганистана в Мексике. Они входят в сборную по робототехнике этой страны и отстаивают мечту: мир, в котором царит гендерное равенство. Добро пожаловать!!!» — написал министр Эбрард.

Девушки, возраст которых составляет около 14 лет, входят в команду «Афганские мечтатели», удостоенную международных наград в области робототехники. Сейчас участницы заняты разработкой аппаратов искусственной вентиляции легких из автомобильных запчастей. Девушки получили известность после того, как в 2017 году они преодолели ряд бюрократических и мизогинистских барьеров, чтобы отправиться на конкурс в Вашингтон.

«Мы очень рады быть здесь. Для нас является большой честью то, что правительство Мексики разрешило нам быть здесь и спасло наши жизни. Теперь, когда талибы вернулись к власти, положение дел не в нашу пользу», — заявила одна из участниц команды.

По информации некоторых СМИ, представительницам сборной помогли покинуть страну доброжелатели, имена которых не называют, чтобы не навредить семьям в Афганистане.

Латинская Америка идет на помощь

Мексика, наряду с Коста-Рикой, Чили, Эквадором и Колумбией, объявили о готовности принять афганских беженцев — в первую очередь женщин, положение которых при талибах стало поводом для беспокойства всего мирового сообщества.

Колумбия готова принять афганских беженцев, направляющихся в США
Global Look Press  /  Stefani Reynolds / Consolidated News Photos

15 августа боевики движения «Талибан»1  (организация признана террористической и запрещена в РФ) установили полный контроль над Афганистаном, взяв столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент Ашраф Гани покинул страну.

Талибы ранее объявили о крайнем сроке вывоза людей из Афганистана. Они начнут препятствовать эвакуации после 31 августа 2021 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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беженцы афганистан мексика
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