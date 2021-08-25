МРК «Град» будет спущен на воду в августе 2021 года в Казани

Москва, 25 августа. Малый ракетный корабль (МРК) «Град» типа «Буян-М» будет спущен на воду до 30 августа 2021 года в Казани, заявил глава судостроительной корпорации «АК Барс» Ренат Мистахов.

Мистахов назвал сроки завершения строительства двух МРК типа «Буян-М» корреспонденту ТАСС на полях военно-технического форума «Армия-2021».

«МРК «Град» будет спущен на воду в этом году, церемония планируется ко Дню Республики Татарстан (30 августа). По заказу «Наро-Фоминск» этого же проекта: планируемый срок спуска — первый квартал 2022 года», — сообщил руководитель корпорации «Ак Барс».

По словам Мистахова, сдача обоих кораблей представителям ВМФ РФ после прохождения полного комплекса испытаний запланирована в течение 2022 года. Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2021» был представлен малогабаритный комплекс для защиты российских катеров от вражеского высокоточного вооружения.