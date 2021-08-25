Полиция задержала пытавшегося попасть в Россию по реке Нарва эстонца

Санкт-Петербург, 25 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело против гражданина Эстонии, который совершил попытку незаконным путем пробраться на территорию РФ. Сейчас он находится под стражей.

Злоумышленник пытался пересечь границу по реке Нарва, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, 20-летний иностранец хотел незаконно попасть в Россию по воде. Однако ему не удалось это сделать — молодого человека поймали пограничники. Сейчас полиция выясняет, были ли у эстонца пособники.

Также стало известно, что Польша построит двухметровый забор на границе с Белоруссией из-за мигрантов.