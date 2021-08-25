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Почему парламент Ирана назначил Хосейна Абдоллахияна новым главой МИД

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:23
Весь мир
Почему парламент Ирана назначил Хосейна Абдоллахияна новым главой МИД
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС\Джавахадзе Зураб

Парламент Ирана своим решением утвердил в должности министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна, чья кандидатура ранее была предложена президентом Эбрахимом Раиси.

Новый глава МИД стал первым «полноценным» последователем духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи на этом посту. Также он в какой-то степени является противоположностью своего предшественника Мохаммада Джавада Зарифа.

Большая часть карьеры Абдоллахияна проходила на Ближнем Востоке, что дало ему глубокое понимание ситуации в регионе, в частности, множества этноконфессиональных различий и противоречий между странами и народами, которые могут привести к конфликтным ситуациям. В этом он отличается от своего предшественника, значительное время работавшего в США и поэтому более сведущего в особенностях взаимодействия с западной культурой.

Дипломатическая карьера

В 2007 году оба дипломата были участниками прямых переговоров с США в Багдаде. После этого Абдоллахиян занимал должность посла Ирана в Бахрейне, а с 2011 года стал заместителем главы МИД по делам Африки и Ближнего Востока. В этот период он обзавелся множеством важных знакомых среди официальных лиц соседних стран.

В частности, новый министр иностранных дел имеет связи с президентом Сирии Башаром Асадом, главой ливанской «Хезболлы» Хасаном Насраллой, лидерами палестинских группировок и йеменских повстанцев-хуситов из «Ансар Аллах». Как ожидается, это окажет большое влияние на развитие сотрудничества Исламской Республики со своими союзниками по «оси сопротивления» и продвижению национальных интересов в регионе.

Также Абдоллахиян, который прежде поддерживал контакт со свергнутым президентом Египта Мухаммадом Мурси, через год после революции стал представителем Ирана на инаугурации нового главы североафриканского государства Абдель Фаттаха ас-Сиси. При этом он воспользовался случаем и пробыл несколько дней в Каире, познакомившись с представителями местной элиты.

Кроме того, Абдоллахиян ранее имел близкие отношения с бывшим командующим силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касемом Сулеймани, погибшим в ходе авиаудара ВВС США по аэропорту Багдада в начале прошлого года.

Теневой глава МИД

По указанным выше причинам многие союзники Тегерана считали Абдоллахияна самым видным дипломатом из стран «оси сопротивления». Возможно поэтому в последние годы совместной работы прежний глава иранского МИД стремился назначать своего преемника на должности, которые ограничили бы его влияние в регионе.

В частности, в апреле 2016 года Зариф намеревался сделать его послом в Омане, что в целом является довольно почетным постом. Султанат пользуется уважением среди всех Ближневосточных держав за посредничество между конфликтующими сторонами и продвижение мирных инициатив. Также Маскат является единственным союзником Тегерана среди аравийских монархий.

Тем не менее это назначение сократило бы полномочия Абдоллахияна в области взаимодействия со странами региона и мира. Пользуясь связями с офисом духовного лидера Ирана, дипломат отказался от предложения и покинул МИД, став помощником бывшего спикера парламента страны Али Лариджани, который курировал переговоры о стратегическом пакте Ирана с Китаем.

При этом он продолжил развивать дипломатические контакты, став фактически неофициальным министром иностранных дел в отношениях с региональными державами. Абдоллахиян устраивал встречи делегациям, организовывал конференции, формируя новый взгляд на внешнюю политику Ирана, который отличался от линии, проводимой Зарифом.

Текущие приоритеты

В ходе слушаний в парламенте перед своим назначением новый глава МИД дал понять, что примет участие в переговорах о возврате к ядерной сделке, приостановленных из-за смены руководства в Иране, однако не рассматривает это как один из главных приоритетов.

Вероятно, наиболее важными целями он поставит дальнейшее развитие отношений со странами Ближнего Востока, Центральной Азии и стратегическими союзниками Исламской Республики в мире, к которым он в первую очередь причисляет Китай и Россию.

В свою очередь, уходящий глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф 23 августа поблагодарил народ Ирана за то, что ему выпала честь представлять его интересы на международной арене, и принес извинения за все свои неудачи на этом поприще. Днем позже он написал в Twitter, что после сорока лет дипломатической работы намерен заняться исследовательской и преподавательской деятельностью, продвигая идеи взаимопонимания, равноправия и уважения.

Перестановки в кабинете министров Ирана последовали за вступлением в должность нового президента страны Эбрахима Раиси 5 августа текущего года. Уже через несколько дней он представил парламенту кандидатуры своего первого заместителя и главы администрации, а 10 августа — новый состав кабинета министров, рассмотрение которого началось 14 числа. Также иранские СМИ сообщили о назначении на должность вице-спикера парламента Мохаммада Хосейни, занимавшего пост министра культуры и исламской ориентации Ирана при экс-президенте Махмуде Ахмадинежаде.

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