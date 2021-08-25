В концерне «Калашников» назвали особенности пистолета-пулемета ППК-20

Кубинка, 25 августа. Пистолет-пулемет ППК-20 обладает рядом особенностей. Среди них компактность и места для оборудования, сообщил представитель концерна «Калашников» Владимир Онокой.

Новинка была представлена на форуме «Армия-2021». ППК-20 имеет ряд отличий от основной линейки автоматов Калашникова, сообщил руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству концерна Владимир Онокой. Первым пистолетом-пулеметом в этой линейке был ПП «Бизон», разработанный Виктором Калашниковым (сын Михаила Калашникова).

В дальнейшем на основе «Бизона» был создан «Витязь» и его модернизированная версия «Витязь-СН». Именно на его базе и создается ППК-20, передает «Российская газета». Новый ПП компактен, может размещаться в кабине самолета. На ППК-20 установлена планка Пикатинни, цевье со слотами M-LOK. Разработчики выбрали калибр боеприпасов в 9 мм.

Концерн «Калашников» ранее изготовил первую партию малогабаритных автоматов АМ-17 для пилотов самолетов Су-25 и Су-57 и экипажей бронемашин. В рамках «Армии-2021» также был представлен компьютер с российским процессором Эльбрус-2С3, пишет «Царьград».