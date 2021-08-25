Беспилотник для спасения тонущих в море людей показан на «Армии-2021»

Беспилотный летательный аппарат Sea Drone способен работать при температурах до минус 25 градусов, что позволяет эффективно использовать его в арктических экспедициях. Об этом ФАН рассказала маркетолог компании «Съемка с воздуха» Мария Тамбиева в рамках международного форума «Армия-2021».

Сотрудница компании назвала два основных преимущества российского беспилотника над другими летательными аппаратами.

«Во-первых, наш морской дрон может приземлиться на воду и взлететь с нее при высоте волн до 1,5 метров, — сообщила Тамбиева. — Второе его преимущество — это температурный режим: от минус 25 до плюс 55 градусов. Для этого нужно немного переоснастить аппарат, так как ему нужны разные комплектующие, чтобы летать и в Арктику, и в пустыню».

Беспилотник был успешно испытан в Арктике в сентябре 2020 года, откуда он вернулся совершенно целым.

«Сейчас мы демонстрируем на форуме тот самый аппарат, на нем даже соль еще осталась, — уточнила собеседница ФАН. — Беспилотник прошел несколько тестов: он должен был взлететь с палубы и сесть на нее. Это самое опасное, потому что она сильно качается. Sea Drone устанавливал GPS-маячки на айсберги. Кроме того, проводилась поисково-спасательная операция: манекен, на котором был специальный маячок, выбросили за борт. Дрон среагировал, ему дали команду, что нужно найти маячок. Аппарат полетел и приземлился возле человека».

Представитель компании сообщила, что в реальной ситуации у человека есть возможность схватиться за беспилотник — на нем можно повиснуть двум людям.

Что касается остальных показателей, то скорость дрона составляет 45 км/ч. Время полета электрической версии с полезной нагрузкой в 1 кг составляет 40 минут, гибридной — до 4 часов при полезной нагрузке 5 килограмм. Максимальная высота полета — 3000 метров.

По словам Марии Тамбиевой, БПЛА может применяться для забора проб воды, решения других экологических задач, а также для контроля прибрежной зоны. При необходимости Sea Drone можно оборудовать мегафоном для оповещения людей и отпугивания диких животных.

Ранее на «Армии-2021» было названо главное преимущество нового российского дрона-разведчика «Муха».