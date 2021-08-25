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Талант всегда пробьется: журналист Осипов поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:18
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Спорт
Талант всегда пробьется: журналист Осипов поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 25 августа. Спортивный журналист Константин Осипов выступил в пользу отмены лимита на иностранных футболистов в чемпионате России.

Известный журналист и ведущий Константин Осипов 25 августа стал гостем студии медиацентра «Патриот». В ходе брифинга он рассказал, как относится к возможной отмене лимита на легионеров в чемпионате России по футболу, инициатором которой стал РФС. Осипов вспомнил, что активным сторонником реформы является нынешний тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

«Он всегда говорил, что талант пробьется. Ему все равно 10 легионеров, но если русский парень трудоспособен, талантлив, целеустремлен, то он всегда пробьется», — подчеркнул Осипов.

По мнению журналиста, лимит на иностранных игроков только «ухудшил ситуацию» в российском футболе. Осипов полагает, что отечественные клубы обязательно обратят внимание на своего воспитанника, выступающего за рубежом, если тот будет демонстрировать стабильную и качественную игру.

На следующей неделе пройдет общее голосование РПЛ за отмену лимита на легионеров. Итоговое решение отправят на рассмотрение исполкома РФС.

Ранее иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Лиона». Французский клуб готов заплатить за трансфер нападающего 11 миллионов евро.

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футбол лимит чемпионат россии рпл осипов
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