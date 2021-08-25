Овчарка по кличке Юта не смогла найти обворовавших учреждение Минздрава в Крыму

Симферополь, 25 августа. Сотрудники полиции не смогли поймать злодеев, которые украли из Центра медицины катастроф Крыма компьютерный монитор и полотенцесушитель. Как стало известно ФАН, служебная собака Юта сначала взяла след преступников, но потом потеряла его.

В отдел полиции «Железнодорожный» УМВД России по городу Симферополь обратился 41-летний заместитель начальника безопасности Крымского республиканского центра медицины катастроф. Он сообщил, что неизвестные обворовали учреждение в поселке городского типа Комсомольское 24 августа около 22:00.

Старший оперативный дежурный отдела полиции отправил на место происшествия оперативно-следственную группу. Сыщики выяснили, что объект, который выбрали для кражи злоумышленники, находится рядом с автошколой. Кинологи решили применить для поимки преступников навыки служебно-розыскной собаки по кличке Юта.

«Овчарка сразу же взяла след, — рассказал ФАН источник в местной полиции. — Она повела наших сотрудников от забора, где было совершено преступление. Животное прошло через траву вдоль стены и вышло на грунтовую тропинку, потом повернуло налево и вышло на проезжую часть. После этого Юта потеряла след».

Из медицинского учреждения пропали компьютерный монитор и полотенцесушитель. К сожалению, стражам порядка не помогут расследовать дело шесть камер видеонаблюдения, установленные рядом с местом совершения преступления. Как оказалось, они находятся в неисправном состоянии. Сыщики опросили ранее судимых за аналогичные преступления, проверили ломбарды на предмет сбыта похищенных вещей, но эти действия не принесли положительного результата.