Джейк Джилленхол получил роль в постапокалиптическом кинокомиксе «Песнь Обливиона»

Лос-Анджелес, 25 августа. Американский актер Джейк Джилленхол сыграет главную роль в блокбастере, основанном на серии комиксов Роберта Киркмана.

Звезда фильмов «Стрингер», «Пленницы», «Джонни Дарко» Джилленхол перевоплотится в Натана Коула. Его герой должен спасти жителей Филадельфии, уцелевших после апокалипсиса, пишет издание Deadline.

Продюсером картины «Песнь Обливиона» является Рива Маркер. Она уверена, что у комиксов Роберта Киркмана, известного по франшизе «Ходячие мертвецы», есть большой потенциал. Другие подробности о картине, у которой пока нет режиссера и сценариста, не раскрываются.

Ранее крупнейший американский стриминговый сервис Netflix сообщил, что до конца года на площадке состоится более 40 премьер. В сентябре зрителей ждет драма «Сколько стоит жизнь?», триллер «Кейт» и фэнтези «Скворец».

Параллельно кипит работа над сериалом «Анна К», который снимают в России. Релиз проекта состоится в сентябре следующего года.