Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Москва, 25 августа. Доллар подешевел на 20,37 копейки — до 73,7428 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на четверг, 26 августа.

Курс евро по сравнению с показателем на среду снизился на 22,44 копейки — до 86,5814 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 21,3 копейки, составив 79,5202 рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев ранее заявил, что фактором поддержки национальной валюты стал пик налогового периода в РФ. Компании-экспортеры проявили интерес к рублевой ликвидности перед выплатой налогов и акцизов в бюджет. Однако к концу недели и в начале сентября ожидаемый курс — 74,5–74,8 рубля за доллар и 87,2–87,9 рубля за евро.