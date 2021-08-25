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В Амурской области сотрудник МЧС спас тонущих в бушующей реке Селемджа людей
Общество
В Амурской области сотрудник МЧС спас тонущих в бушующей реке Селемджа людей
28.mchs.gov.ru  /  МЧС России главное управление по амурской области

Благовещенск, 25 августа. Сотрудник МЧС Евгений Упорин организовал в одном из районов Амурской области спасение людей из разбушевавшейся реки Селемджа, которая вышла из берегов из-за паводков.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мазановскому и Селемджинскому районам, лейтенант внутренней службы Евгений Упорин и помощник прокурора Александр Духовный выехали по служебной необходимости в село Февральское.

В это время в области была вторая волна паводков из-за дождей. После июльских ливней река Селемджа вышла из берегов и затопила центральную улицу села, из-за чего дальнейшее движение транспорта оказалось невозможным. Упорин и Духовный были на краю перемыва, когда услышали женские крики о помощи — она и находящийся рядом с ней мужчины из последних сил держались в бурном потоке воды за ветку дерева.

Местный житель Михаил Литвиненко вызвался добровольцем. Сотрудники МЧС сообщили о случившемся своим коллегам. Оперативно раздобыв веревку, они поспешили на помощь пострадавшим. Один из спасателей вошел в ледяную воду и, держась изо всех сил за бетонное ограждение, добрался до утопающей и вытянул ее на дорогу. Затем специалисты помогли и другим пострадавшим.

«Эти два метра были самые трудные в моей жизни», – признался лейтенант.

Глава ГУ МЧС Амурской области ходатайствовали о награждении Евгения Упорина ведомственной медалью «За спасение погибающих на водах».

В Рязани сотрудники МЧС помогли коту, который застрял в оконном проеме многоквартирного дома.

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