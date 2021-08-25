Путин назвал доступность школьного образования важной для всего российского общества

Москва, 25 августа. Вопросы качества и доступности школьного образования важны для всего российского общества, заявил президент РФ Владимир Путин.

Школьное образование, а также его качество и доступность, являются важными вопросами практически для каждой российской семьи. Глава государства отметил, что готов выслушать предложения работающих в данной отрасли граждан и самих учеников для улучшения школьной жизни.

Вопросы образования и воспитания неразрывно связаны между собой. Важен не только труд педагога, но и современность инфраструктуры образовательного учреждения, уровень обучения и организация внешкольного образования. Путин также считает необходимым усовершенствовать систему оплаты труда учителей.