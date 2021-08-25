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Путин назвал доступность школьного образования важной для всего российского общества

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:36
Общество
Путин назвал доступность школьного образования важной для всего российского общества
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 25 августа. Вопросы качества и доступности школьного образования важны для всего российского общества, заявил президент РФ Владимир Путин.

Школьное образование, а также его качество и доступность, являются важными вопросами практически для каждой российской семьи. Глава государства отметил, что готов выслушать предложения работающих в данной отрасли граждан и самих учеников для улучшения школьной жизни.

Вопросы образования и воспитания неразрывно связаны между собой. Важен не только труд педагога, но и современность инфраструктуры образовательного учреждения, уровень обучения и организация внешкольного образования. Путин также считает необходимым усовершенствовать систему оплаты труда учителей.

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