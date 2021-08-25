Шведские военные усилили присутствие в Балтийском море для наблюдения за Россией

Стокгольм, 25 августа. Вооруженные силы Швеции усилили свое присутствие на острове Готланд в Балтийском море. Об этом сообщает шведская телекомпания SVT.

Военные планируют использовать остров для наблюдения за «проводимыми Россией операциями». Начальник отдела полка Готланда по связям со СМИ Томас Ангшаммар утверждает, что Швеция повысила свою боевую готовность в Балтийском море из-за якобы возросшей военной активности России.

Он добавил, что шведские войска будут оставаться на острове, пока в этом есть необходимость. При этом Военно-воздушные силы Швеции также задействованы в наблюдении за Балтийским морем.