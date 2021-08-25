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«Разрушает образ учителя»: Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Наша Russia»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:25
Общество
«Разрушает образ учителя»: Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Наша Russia»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 25 августа. Участники видеовстречи с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались на Снежану Денисовну из передачи «Наша Russia».

В видеоконференции принимают участие учителя и преподаватели вузов, а также студенты, ученики и абитуриенты. Одна из участниц обсуждений затронула вопрос образа российского учителя. По ее мнению, персонаж Снежаны Денисовны из сатирической передачи «Наша Russia» дискредитирует его.

Владимир Путин ранее призвал совершенствовать систему оплаты труда учителей. Российские власти должны выделять средства на создание правильного образа преподавателя, убежден глава государства.

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