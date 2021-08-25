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Путин пообещал обсудить идею учреждения дня отца в России

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:26
Общество
Путин пообещал обсудить идею учреждения дня отца в России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 25 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что идея установления в стране дня отца будет обсуждаться.

Глава государства также выступил с предложением объявить 2023-й Годом педагога. Владимир Путин сделал это в рамках встречи в формате видеоконференции с учителями, преподавателями вузов, студентами, учениками и абитуриентами.

Накануне президент России высказался об образе идеальной семьи. По его словам, в ней должны воспитываться от двух до четырех детей. Путин сообщил об этом в рамках второго съезда партии «Единая Россия».

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