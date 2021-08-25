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Дочь Анастасии Заворотнюк очаровала поклонников снимком в короткой пижаме
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк очаровала поклонников снимком в короткой пижаме
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 25 августа. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк порадовала поклонников новым снимком. Она предстала на фото в короткой пижаме.

Знаменитость выложила постельный кадр на своей странице в Instagram. На снимке Заворотнюк-младшая позирует в кровати, при этом на модели надета черная пижама, состоящая из коротких шортов, топа и шелковой рубашки. Вокруг девушки можно увидеть множество воздушных шариков разных цветов.

«Сегодня я хочу поделиться своими источниками силы и вдохновения», — написала блогер под фото.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что ей помогает проводить время наедине с собой, прислушиваясь к своем внутреннему миру. Еще одним способом релаксации для модели стал спорт. Кроме того, блогер старается позитивно мыслить, чтобы притягивать к себе только хорошее.

Подписчики Анны Заворотнюк поделились с ней своими способами восстановления энергии. Многие комментаторы были очарованы красотой модели на фото и оставили ей несколько комплиментов.

«Аня, какая вы красивая и нежная! Дай бог вам крепкого здоровья и счастья!»;

«Моя хорошая, ты просто красавица!»;

«Анюта, ты просто очаровательная!» — написали восхищенные пользователи Instagram.

Мать Анны Заворотнюк более двух лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ясновидящий Яромир Белый ранее рассказал ФАН, какая судьба ждет звезду «Моей прекрасной няни».

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