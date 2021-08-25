Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда учителей

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов, исходя из бюджетных возможностей.

Об этом он говорил в рамках онлайн-встречи с учителями, преподавателями вузов, студентами, абитуриентами и учениками школ.

«Власти должны выделять деньги на создание правильного образа учителя», — уверен глава государства.

По словам Путина, надо увеличить зарплаты педагогов в рамках возможностей государственного бюджета.

Ранее в ходе встречи с главой корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко президент Владимир Путин заявил, что Россия впервые за свою историю приблизилась к полному решению жилищного вопроса.