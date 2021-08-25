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Эксперт рассказал, как наладить режим сна после отдыха
Общество
Эксперт рассказал, как наладить режим сна после отдыха
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Москва, 25 августа. СЕО компании Blue Sleep Гоша Семенов рассказал, как войти в привычный режим после отдыха. Он подчеркнул — в течение дня, когда захочется немного поспать, не надо поддаваться на провокации организма.

Необходимо позаботиться о входе в рабочий режим заранее — уже за несколько дней, а лучше за неделю до возвращения в офис или вступления в новый учебный год. Семенов разговоре с «Лайфом» дал советы, которые помогут вывести организм из состояния «спим до полудня» и помогут быть активными с самого утра.

Первое, что нужно сделать, чтобы переключиться на рабочий режим, — за несколько дней до даты начать вставать раньше, даже если для этого потребуются усилия. Результат — будет легче ложиться до 23:00, советует эксперт.

«В течение дня, когда захочется спать, нельзя поддаваться на провокации. Выходите гулять, включайте музыку и танцуйте или занимайтесь спортом. Не позволяйте себе спать днем, чтобы проще уснуть вечером (не ночью!)», — говорит Гоша Семенов.

Нужно тщательно следить за питанием. Во второй половине дня лучше не пить тонизирующих напитков, таких как кофе, какао или крепкий чай. За три часа до сна лучше ничего не есть. По крайней мере — точно нельзя позволять себе тяжелую пищу.

Перед сном следует принять душ комфортной температуры. Затем постараться добиться максимальной тишины и темноты в спальне. Это важно для стимуляции выработки мелатонина — гормона сна, который отвечает за качественное восстановление ночью и за то, чтобы с утра мы хорошо выглядели и отлично себя чувствовали.

Эксперт не рекомендует ложиться в постель с гаджетами. Для того чтобы настроиться на отдых, лучше взять книгу со спокойным сюжетом. В таких ситуациях хорошо подходит художественная литература с пространными описаниями жизни. Например, книга Ивана Гончарова «Обломов» может стать прекрасным успокоительным и снотворным, говорит специалист.

Семенов отмечает, что для легкого утреннего подъема нужен ранний отбой. Для того чтобы уснуть вовремя, важно устать. Прогулки, долгая ходьба, спорт помогут к концу дня почувствовать приятную и умиротворяющую усталость.

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