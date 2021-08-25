«Дикое поле»: жители Украины массово избавляются от паспортов

Накануне Дня независимости Украины одна из крупнейших киевских социологических структур обнародовала шокирующие для местных патриотов данные. Как утверждают эксперты, только за последние шесть лет от гражданства отказались более полумиллиона человек, в то время как обладателями паспортов стали всего 40 тысяч человек (преимущественно из среднеазиатских и африканских стран). В этой связи официальный Киев объявил о намерении реализовать масштабную программу «поддержки позитивного имиджа» страны на международном уровне. В чем суть проекта, почему он обречен на фиаско, выяснял корреспондент ФАН.

Позиция олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл вызвала много разговоров в украинском обществе. На днях обладательница золотой медали на Играх в Лиллехаммере (зимняя Олимпиада 1994 года) демонстративно заявила о намерении аннулировать паспорт гражданки Украины.

«Я родилась русской, а умру американкой. <...> Если украинское законодательство не признает двойного гражданства, я выбираю гражданство США», — заявила Баюл.

Абсолютное большинство националистически настроенных украинцев тут же принялось обвинять Баюл в измене. Дескать, фигуристка демонстративно предала родину в самый трудный для страны момент.

«Несмотря на то, что Оксана Сергеевна уже имеет паспорт Соединенных Штатов Америки, с которыми Украина поддерживает исключительно дружественные отношения, ее затравили на всех уровнях, — констатировал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Виктор Барчук. — Дело доходит до прямых угроз в адрес семьи Баюл. Что тогда говорить о простых украинцах, не имеющих ни желания, ни возможности далее жить на Украине?»

instagram.com / @oksanabaiul

Ответ на вопрос дают «национально сознательные украинцы».

«Такие люди нам не нужны, поскольку мы создаем монолитную общность настоящих защитников нации, — заявил подписчик одного из крайне правых украинских пабликов. — Пусть убираются на все четыре стороны».

Уже «убираются», причем этот процесс приобретает впечатляющие масштабы. Согласно информации Сервиса мониторинга регистрационных данных и судебных решений Украины (СМРДР), на текущий момент от гражданства страны официально отказались 500 тысяч человек.

«Я не хочу ассоциировать себя с Украиной, где люди в буквальном смысле этого слова голодают, а у школьников и студентов нет будущего, — констатировал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН профессор одного из вузов Киева, пришедший в местную миграционную службу для отказа от гражданства. — Вот только когда отсюда уедут все здравомыслящие граждане, власти, возможно, задумаются над тем, в какое дикое поле превратилась наша страна».

При этом десятки тысяч иностранцев, ныне работающих на Украине, категорически не желают оформлять даже вид на жительство.

«Они объясняют это просто: Украина является нестабильной страной, подверженной идеям национализма и нацизма, — констатировала социальный психолог Елена Мильто. — Никому из относительно богатых наших гостей не придет в голову не то что поменять свой паспорт на украинский документ, но и даже оформить эксклюзивный вид на жительство на украинской территории».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Справедливости ради следует отметить, что некоторые иностранцы все-таки претендуют на украинское гражданство. По данным СМРДР, это жители Афганистана, Вьетнама, Сирии и Судана.

«Однако это обстоятельство ни в коем случае не компенсирует массовый отток украинцев за рубеж», — резюмировали специалисты сервиса мониторинга.

А вот власти Украины в целом настроены оптимистически.

«Наше государство имеет все шансы стать привлекательным не только для бизнеса, но и для проживания, — многозначительно заявил президент Украины Владимир Зеленский. — Я уверен, уже скоро наши зарубежные друзья вдохновятся идеей партнерских программ, а стать обладателем украинского паспорта станет делом престижа».

Каким образом Владимир Александрович намерен воплотить в жизнь свои мечты, он не сообщил. При этом президент рекомендовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, «поскорее выезжать в РФ».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее украинский уполномоченный по защите языка Тарас Кремень дал понять, что эмиграция ждет многих «несогласных граждан» из числа этнических венгров, румын, болгар и поляков.

«Все это происходит на фоне полного коллапса украинской экономики, окончательного банкротства предприятий мелкого, среднего и даже крупного бизнеса, — отметил в разговоре с ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — Не исключено, что массовый отток украинцев с родины станет обыденным явлением, а понятие «дикое поле» в контексте Украины из страшилки превратится в реальность».

Ранее историк рассказал о насильственной украинизации. С момента принятия закона об обязательном использовании украинского языка прошло совсем немного времени, но русскоговорящие местные жители испытывают дискомфорт уже не первый год.