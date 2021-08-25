Первый канал показал фотографии с рабочих репетиций фильма «Вызов»

Москва, 25 августа. Команда фильма «Вызов», съемки которого пройдут в космосе, проводит рабочие репетиции перед полетом. Кадры подготовки показала пресс-служба Первого канала.

Главной героиней ленты стала врач-кардиохирург, которой приходится отправиться в космос в силу обстоятельств. Съемки кинокартины пройдут в октябре на Международной космической станции (МКС).

В основной экипаж вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. К съемкам готовится и дублирующий экипаж, членами которого стали космонавт Олег Артемьев, режиссер Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Участники съемок «Вызова» тренируются надевать скафандры перед полетом в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Процесс запечатлел фотограф Саша Гусов.

Первый канал покажет реалити-шоу, посвященное съемкам «Вызова». В первом эпизоде проекта продемонстрируют, как проходил кастинг на главную женскую роль.