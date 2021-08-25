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Марокко назвало необоснованным решение Алжира разорвать дипотношения
Весь мир
Марокко назвало необоснованным решение Алжира разорвать дипотношения
pixabay.com  /  cuivie

Рабат, 25 августа. Североафриканское королевство прокомментировало разрыв дипломатических отношений с Алжиром. Министерство иностранных дел сожалеет о поступке соседней страны.

«Королевство проинформировано об одностороннем решении алжирских властей о разрыве дипломатических отношений с Марокко с сегодняшнего дня (24 августа. — Прим. ФАН) и выражает сожаление по поводу этого совершенно необоснованного шага», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД рассказали, что поступок соседней республики не стал неожиданностью. На протяжении последней недели власти пытались обострить ситуацию и нагнетали обстановку, адресуя обвинения Рабату.

В королевстве считают, что решение руководства Алжира основано на «ложных и крайне абсурдных оправданиях». Несмотря на этот шаг, власти стремятся к сотрудничеству с республикой.

«Со своей стороны, Марокко останется надежным партнером алжирского народа и продолжит работать со всей мудростью и ответственностью над развитием прочных и конструктивных магрибинских отношений», — говорится в заявлении МИД.

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра во вторник, 24 августа, во время выступления на пресс-конференции публично объявил о прекращении дипотношений с Рабатом. По его словам, причиной такого шага стала «враждебность» со стороны соседа.

Ламамра заявил, что его страна «отказывается подчиняться поведению и действиям Марокко и решительно осуждает их». Ранее он обвинил руководство королевства в развязывании медиавойны, «сотрудничестве с террористическими организациями», «шпионаже за гражданами и официальными лицами Алжира» и «отказе от обязательств в отношении Западной Сахары».

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