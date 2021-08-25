Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 16:09
16:09
Шоу-бизнес
«Гормонов может не хватать»: названа причина холостяцкой жизни Баскова
16:08
Наука
Биологи сделали прорыв в изучении эволюции растений с помощью 3D-технологий
16:05
Происшествия
Бастрыкин намерен посетить Тюмень в рамках расследования дела об убийстве девочки
16:02
Общество
Путин анонсировал заседание Совета по физкультуре и спорту
16:01
Спорт
Осипов объяснил, почему телеканалы не покупают права на показ матчей РПЛ
15:54
Армия
Четыре самолета ВКС РФ с гражданами России и СНГ вылетели из Кабула
15:53
Общество
Попытка прорыва польского депутата через белорусскую границу к мигрантам попала на видео
15:53
Общество
Мэров городов Крыма обязали писать объяснительные из-за несоблюдения антиковидных мер
15:52
Политика
Экс-президент Украины Кучма назвал главную причину потери Крыма Киевом
15:49
Общество
Участники «Новой волны» заложили бронзовый барельеф в центре Сочи
Все новости

Star Парад. Андрей Носков о ролях в кино, работе в театре, детях и Бузовой
Видео

Какая разница, кто в доме хозяин? Ни к чему выяснять это вновь, ведь многие телезрители наверняка помнят эти строки из одноименного сериала, в котором главную роль исполнил импозантный актер Андрей Носков. Ведущая программы Star Парад Дана Борисова отправилась в гости к артисту в Театр эстрады имени Аркадия Райкина.

Андрей Носков прилетел из Москвы — и сразу на сцену. Нет времени ни на отдых, ни на сон, ни на тщетные раздумья — зритель ждать не будет. Но перед началом спектакля «Здрасьте, я ваша тетя!» Андрей Носков все же уделил время ведущей нашей передачи.

В выездном выпуске шоу Star Парад узнаем, каково нашему герою быть и артистом, и продюсером, и режиссером. Кроме того, Носков расскажет о судьбоносной роли помощника по хозяйству в сериале «Кто в доме хозяин?», семье, детях и особенностях современной театральной режиссуры.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Star Парад. Андрей Носков о ролях в кино, работе в театре, детях и Бузовой
петербург театр интервью дана борисова звезды знаменитости театр эстрады star парад андрей носков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru