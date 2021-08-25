Star Парад. Андрей Носков о ролях в кино, работе в театре, детях и Бузовой

Какая разница, кто в доме хозяин? Ни к чему выяснять это вновь, ведь многие телезрители наверняка помнят эти строки из одноименного сериала, в котором главную роль исполнил импозантный актер Андрей Носков. Ведущая программы Star Парад Дана Борисова отправилась в гости к артисту в Театр эстрады имени Аркадия Райкина.

Андрей Носков прилетел из Москвы — и сразу на сцену. Нет времени ни на отдых, ни на сон, ни на тщетные раздумья — зритель ждать не будет. Но перед началом спектакля «Здрасьте, я ваша тетя!» Андрей Носков все же уделил время ведущей нашей передачи.

В выездном выпуске шоу Star Парад узнаем, каково нашему герою быть и артистом, и продюсером, и режиссером. Кроме того, Носков расскажет о судьбоносной роли помощника по хозяйству в сериале «Кто в доме хозяин?», семье, детях и особенностях современной театральной режиссуры.