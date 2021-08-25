Шойгу назвал причины страха НАТО перед участием в танковом биатлоне в Подмосковье

Москва, 25 августа. Страны НАТО не участвуют в танковом биатлоне по причине страха проиграть и негативной реакции со стороны США, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Очередные Армейские международные игры (АрМИ-2021) стартовали на полигоне Алабино, расположенном в Московской области, 22 августа. В рамках этих состязаний проводится танковый биатлон, от участия в котором наотрез отказываются государства из состава Североатлантического альянса. Почему западные страны не хотят соревноваться рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», который спросил об этом у руководителя МО РФ.

Баранец поинтересовался мнением по этому вопросу у главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, который назвал причины страха Запада перед участием в танковом биатлоне в Подмосковье. Как рассказал министр, обсуждавший ранее танковый биатлон с видным военным деятелем из страны-участницы НАТО, государства из состава блока отказываются от приглашений со стороны РФ принять участие в конкурсе, так как Соединенные Штаты, возглавляющие организацию, попросту запрещают им это делать.

«Я говорил с сановитым натовцем, который честно мне сказал: есть две причины. С одной стороны, «старший брат» не разрешает. То есть хозяин этого натовского колхоза — США, категорически против», — сказал Шойгу в разговоре с Баранцом.

Кроме того, государства Североатлантического альянса банально опасаются возможного поражения в соревновании, сказал военный обозреватель «Комсомольской правды», сославшись на слова министра. Он добавил, что руководство НАТО попросту боится потерпеть фиаско на танковом биатлоне со своими танками Abrams или Merkava, так как проигрыш станет позором и крупным пятном на репутации блока.

Ранее Баранец на примере танкового биатлона объяснил, почему китайские копии российских танков не превзошли оригиналы. По его словам, специалисты из КНР смогли «клонировать» конструкцию боевых машин, произведенных в России, однако некоторые технологии так и остались для них секретом.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» рассказал о «маленьком секрете», который ему раскрыл Сергей Шойгу о танковом биатлоне, передает «Царьград». По словам Баранца, как оказалось, российский министр обороны лично прошел всю трассу, предназначенную для соревнований, на Т-80.