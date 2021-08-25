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«Это просто скотство»: Иосиф Пригожин отреагировал на скандальные слова Соседова о Пугачевой

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:20
Шоу-бизнес
«Это просто скотство»: Иосиф Пригожин отреагировал на скандальные слова Соседова о Пугачевой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Музыкальный критик Сергей Соседов ведет себя «по-скотски», позволяя себе нападки в адрес Аллы Пугачевой. Об этом в беседе с ФАН заявил муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник отреагировал на недавнее высказывание Сергея Соседова о том, что примадонна отечественной эстрады якобы представляет из себя больную, несчастную женщину.

«Так нельзя, это скотство. Все, что сегодня делает Сергей Соседов в отношении женщины, матери и жены — это скотство. По-хорошему, нужно его засудить, но делать ему рекламу, наверное, смысла нет никакого. Это возмутительные поступки с его стороны — обсуждать глыбу, легенду, человека, который никого не трогает. Эти его разговоры, «устричные», никого не интересуют», — высказал свою позицию муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что музыкальному критику следует быть благодарным звездам шоу-бизнеса, а не рыться в грязном белье.

«Этот человек, благодаря таким артистам, как Алла Борисовна, имел свой кусок хлеба. Ему было о чем писать. Должно быть в принципе стыдно подобные вещи обсуждать, давать оценку возрасту, усталости. Это просто неэтично», — поделился своим мнением продюсер.

Это просто скотство: Пригожин отреагировал на скандальные слова Соседова о Пугачевой
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

В завершение он добавил, что, по его мнению, звезды эстрады совершенно не думают о критике в свой адрес.

«Я думаю, Алла Борисовна вообще не думает о Сергее Соседове. Наверное, она не знает о его существовании. Ей абсолютно плевать на все, что он говорит о ней. Она успешная мама, выдающаяся артистка», — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее певец Никита Джигурда в беседе с ФАН заявил, что телеведущая Анастасия Ивлеева может набрать свой гарем мужчин. По его словам, это может помочь ей отвлечься от переживаний из-за развода с рэпером Элджеем.

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