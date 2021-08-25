Анастасия Гонтарь принесла России третье золото на Паралимпиаде в Токио

Токио, 25 августа. Российская пловчиха Анастасия Гонтарь преодолела дистанцию в 50 метров вольным стилем, показала лучший результат и принесла команде ПКР третью золотую медаль.

Анастасия Гонтарь преодолела дистанцию в классе S10 за 27,38 секунды. Этот результат оказался лучшим в соревнованиях по плаванию вольным стилем на короткой дистанции. Второе место завоевала Шанталь Зийдервельд из Нидерландов, а третьей стала спортсменка из Канады Орели Ривар.

Согласно международной квалификации, в категориях S1-10 участвуют спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Первую золотую медаль на летней Паралимпиаде в Токио России принесла Валерия Шабалина, а второе золото выиграл Роман Жданов.

Первым копилку национальной сборной пополнил пловец Владимир Даниленко. Он завоевал бронзу, преодолев дистанцию в 100 метров на спине в классе S2.