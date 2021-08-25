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Малышева назвала способ похудеть без ограничений в еде и физических тренировок
Общество
Малышева назвала способ похудеть без ограничений в еде и физических тренировок
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 августа. Известный врач Елена Малышева рассказала в своей телепрограмме о новой диете, которая эффективно помогает сбросить вес, при этом не требуя от человека никаких ограничений в еде.

Новую диету называют еще периодическим голоданием или «16/8». Суть ее в том, что в течение 16 часов человек пьет только воду и ничего не ест, а в оставшиеся восемь часов может принимать практически любую пищу, рассказала Малышева.

Время завтраков обедов и ужинов тоже не имеет значение. Главное — это выдержать перерыв между приемами пищи 16 часов.

«16 часов пьем только воду, 8 часов едим», — объясняет телеведущая.

Если человек просыпается, допустим, в 8 часов утра, он может есть до 16 часов, а потом должен пить только воду и до следующего утра ничего не есть. По сути, вода становится заменителем ужина. Если выдерживать такой режим сложно, время начала приема пищи можно сместить так, как удобно и восьмичасовой промежуток сделать, например, с 10 до 18 или с 12 до 20 часов, советует врач.

Правильный рацион питания полезен не только для поддержания нормального веса, считают диетологи. Он способен очистить организм от плохого холестерина.

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