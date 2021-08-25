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Сирийские племена выступили против курдских боевиков в Алеппо

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:50
Весь мир
Сирийские племена выступили против курдских боевиков в Алеппо
Федеральное агентство новостей  / 

Члены племен провинции Алеппо устроили массовый митинг в населенном пункте Телль Блат. Представители местных общин выступили против иностранного вмешательства в дела Сирии и действий боевиков.

На месте протеста побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

В совместном заявлении членов племен отмечается, что граждане Сирийской Арабской Республики (САР) не намерены вести переговоров с террористами и членами бандформирований, действующими в сговоре с иностранными правительствами. Участники митинга обратились к сторонникам проамериканской курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) с требованием немедленно покинуть занятые районы.

При этом члены проживающих в Алеппо племен курдов осудили боевиков и указали на то, что они считают недопустимыми агрессивные действия против сирийского народа.

«Мы отвергаем захват территорий страны протурецкими и проамериканскими группировками. Мы подтверждаем, что Сирия является единой и суверенной. И мы говорим: арабские племена восстанут перед захватчиками, чтобы изгнать их с наших земель», — рассказал корреспонденту ФАН член Народного собрания Сирии Махмуд аль-Райес.

Он отметил важность того, что в этот день представители всех кланов региона собрались в одном месте для того, чтобы выразить поддержку жителям территорий к востоку от Евфрата, которые контролируются курдскими боевиками СДС.

Махмуд аль-Райес напомнил о преступлениях членов бандформирований против сирийского народа: расхищении природных богатств, краже и уничтожении пшеницы, принудительном выселении и вербовке граждан, постоянном насилии, а также об ограничении доступа людей к пресной воде.

При этом член Народного собрания выразил надежду, что при поддержке со стороны России сирийцы сумеют освободить территорию страны от захватчиков.

«Мы не примем ничего, кроме сирийского флага, парящего в небе над нашей землей», — подытожил Махмуд аль-Райес.

Местные жители продолжают выражать свое недовольство присутствием на территории террористов и боевиков, которых поддерживают ряд иностранных государств. В начале лета представители арабских племен устроили в городе Манбидж серию демонстраций, проходивших на протяжении нескольких дней.

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сирия алеппо митинг
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