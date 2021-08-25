Превышение и подлог: руководящий сотрудник завода под Владимиром пошел под суд

Следователи во Владимирской области собрали неопровержимые доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 41-летнему теперь уже бывшему сотруднику завода в городе Александров. Мужчина занимал одну из руководящих должностей на предприятии.

«С мая 2019 года по октябрь 2020 года обвиняемый дал указания подчиненным сотрудникам на изготовление в рабочее время продукции с использованием производственных мощностей предприятия без заключения соответствующего договора с заказчиками и внесения платы на расчетный счет организации», — рассказала ФАН Мария Серова, старший помощник руководителя СКР по Владимирской области.

Необходимые изделия были изготовлены и отгружены, а деньги за это пошли мимо кассы предприятия. Мужчина «обогатился» на 250 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

«Кроме того, используя свое должностное положение и действуя в интересах одного из своих подчиненных, мужчина внес в табель учета рабочего времени недостоверные сведения о выполнении последним должностных обязанностей при фактическом его отсутствии на рабочем месте», — добавили в СКР по региону.

Ложные данные в табеле принесли отсутствующему сотруднику более 13 тысяч рублей.

Обвиняемый во всем признался и раскаялся, кроме того, во время предварительного следствия возместил нанесенный ущерб. Учитывая эти обстоятельства, суд решил не наказывать его очень строго и лишь оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал, что следователи в Темрюке завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего инспектора патрульно-постовой службы. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении несовершеннолетнего.