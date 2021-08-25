Сергей Глазьев: Центр мира смещается в Азию

Центром нового мирохозяйственного уклада, идущего на смену 30-летней эпохе глобализма, становится Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), а «центром центра» — Китайская Народная Республика. Об этом в видеоинтервью ФАН рассказал действующий член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев.

Китайское политическое руководство, используя благоприятную международную конъюнктуру, сумело осуществить эффективный синтез социалистического планирования советского типа в инфраструктурных отраслях экономики с рыночными механизмами частной инициативы и системным развитием передовых технологий.

Этот взлет «Красного дракона» создает все условия для быстрого свертывания проекта однополярного мира Pax Americana и длящегося уже более пяти веков доминирования «коллективного Запада» в человеческой цивилизации.

Российско-китайское стратегическое партнерство, основанное на принципах политической и экономической синергии, становится главным «полюсом силы» XXI века, к которому притягивается все большее количество стран и народов, которые западный глобализм привык использовать как свои бесправные ресурсные колонии.

На пространствах Евразии разворачиваются многомерные интеграционные процессы нового типа, одним из которых является развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который уже выходит за рамки постсоветского пространства.