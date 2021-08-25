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Выбросившая младенца возле храма в Гатчине мать была директором нескольких организаций

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:33
Происшествия
Выбросившая младенца возле храма в Гатчине мать была директором нескольких организаций
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 25 августа. Отчим девушки, выбросившей мертвого младенца у церкви Всех Святых на Солодухинском кладбище, рассказал о деятельности матери ребенка.

Приемный отец женщины, которая оставила труп новорожденного возле храма в Гатчине, пояснил, что горе-мать работала директором трех или четырех организаций.

Мужчина в интервью ФАН добавил, что после произошедшего из Москвы к нему в квартиру приходили правоохранители и искали девушку. После этого выяснилось, что она работает в неких организациях. До этого семья не знала, что их родственница где-то трудоустроена.

ФАН сообщал, что СК начал проверку по факту обнаружения трупа младенца у церкви в Гатчине

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