Секс-кукла Лазарева, флирт Баскова и Ротару, коньяк Бузовой: топ скандалов на «Новой волне»

Конкурс «Новая волна — 2021» продолжается, 25 августа — завершающий день. Ранее ФАН собрал самые странные наряды звезд на красной ковровой дорожке. Однако помимо нестандартных образов, селебрити отличились скандалами и интригами, которые произошли по ходу конкурса. В нашем топе — самые яркие из них.

Игрушка из секс-шопа

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Одним из первых на «Новой волне» поклонников поразил Сергей Лазарев. Певец ошарашил своих подписчиков в Instagram интересной находкой за кулисами. Пока шла репетиция, Сергей Лазарев проводил для фолловеров экскурсию за сценой, где и встретился с неожиданным персонажем — резиновой куклой явно мужского пола.

«Вот такие здесь закулисные игрушки. Чье это, интересно?» — поинтересовался Сергей Лазарев у себя в историях.

instagram.com / @lazarevsergey

Долго заострять внимание на резиновом мужчине Лазарев не стал, тем более на этой «Новой волне» его ждал первый выход в свет со своими детьми — Никитой и Аней.

Поздние ухаживания Баскова

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Эффектное появление 74-летней Софии Ротару на конкурсе поразило не только зрителей, но и ее коллег по сцене. Николай Басков, когда-то предлагавший руку и сердце известной певице, был сражен нарядом Ротару, напоминающим одеяние греческой богини. На одном из их совместных фото с «Новой волны» поклонники заметили, что Николай поздравил Софию с недавно прошедшим днем рождения необычным и дорогим подарком — усыпанным бриллиантами браслетом стоимостью почти в 40 тысяч долларов. Возможно, давние чувства Баскова возродились, или же это просто знак долгой и крепкой дружбы.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Коньяк Бузовой

Певица продолжает конфликт с Дмитрием Губерниевым, хотя тот уже давным-давно про него забыл. Бывшая ведущая «Дома-2» надела на репетицию своего выступления на «Новой волне» футболку с надписью «Где мой коньяк», явно делая отсылку к обвинившему ее в алкоголизме Губерниеву.

instagram.com / @buzova86

Ссора певицы и спортивного комментатора произошла во время чемпионата Европы по футболу. Тогда в ходе перепалки Губерниев поинтересовался у Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. Та в ответ не смогла совладать с эмоциями, расплакалась и долго не могла успокоиться.

Гагарина попалась на лжи

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Певица Полина Гагарина подверглась жесткой критике со стороны поклонников на «Новой волне». В ходе конкурса артистка представила новый клип на композицию «Вчера». В клипе Гагарина выпрыгивала на ходу из машины, а также танцевала на оживленной автостраде. Во время общения с фанатами певица уверяла всех, что все трюки в клипе она выполняла сама. Обман скоро раскрылся: девушка-каскадер, которая на самом деле рисковала жизнью вместо Гагариной на съемках, пристыдила артистку у себя в Instagram.

«Очень некрасиво, Полина, присваивать себе славу каскадера. Дублеры всегда выполняют суперсложные вещи и заслуживают упоминания», — слова каскадера приводит издание StarHit.

Многие поклонники встали на сторону каскадера, а Полине придется ответить за свои слова и, скорее всего, извиниться перед девушкой.

Божественный Киркоров

Эпатажный певец снова поразил публику странным нарядом. В этот раз Филипп Киркоров вышел на сцену в образе греческого бога. Платье-туника белого цвета с разрезами от бедра демонстрировало всем ноги и нижнее белье артиста.

Поклонники в комментариях под постом Киркорова в Instagram иронично отмечали откровенность выбранного 54-летним певцом наряда.

«В качестве нижнего слоя я бы рекомендовала шортики подлиннее», — написала mrs__scrooge.

«Вот к чему приводит экономия на профстилистах», — отметил golovinanb.

«Филипп с голыми ногами — это что-то новенькое», — прокомментировал michelle_turing.

Но некоторых подписчиков и зрителей «Новой волны» разозлил вычурный наряд короля поп-сцены. Многие отмечали, что Киркоров стал «похож на клоуна», да и весь конкурс теперь «напоминает какой-то цирк».

«Заслуженный клоун России», — написал region_28.

«Не конкурс, а полный отстой, вот что», — поделился мнением alexandrinas6788.

Судя по публикациям в соцсетях и комментариям местных, сочинцы крайне возмущены происходящим на «Новой волне», пишет News.ru. Жители города подозревают, что организаторы фестиваля плохо соблюдают антиковидные ограничения. Да и о самом шоу зрители отзываются нелестно, мол, фонограмма заменила живые выступления, а на сцене совсем мало всеми любимых народных артистов.