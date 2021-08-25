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Минздрав назвал простое условие для улучшения эпидобстановки в России

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:23
Общество
Минздрав назвал простое условие для улучшения эпидобстановки в России
pixabay.com

Москва, 25 августа. Распространение коронавируса в России начнет снижаться, если жители страны начнут активнее проходить вакцинацию, заявили в Минздраве РФ.

Прививки от COVID-19 защищают от тяжелого течения заболевания, а также предотвращают появление новых мутаций коронавируса. Российские вакцины доказали свою эффективность и безопасность.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Жители страны могут пройти процедуру бесплатно при наличии полиса ОМС. Врачи используют для прививок отечественные вакцины от COVID-19.

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россия минздрав коронавирус
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