Минздрав назвал простое условие для улучшения эпидобстановки в России

Москва, 25 августа. Распространение коронавируса в России начнет снижаться, если жители страны начнут активнее проходить вакцинацию, заявили в Минздраве РФ.

Прививки от COVID-19 защищают от тяжелого течения заболевания, а также предотвращают появление новых мутаций коронавируса. Российские вакцины доказали свою эффективность и безопасность.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Жители страны могут пройти процедуру бесплатно при наличии полиса ОМС. Врачи используют для прививок отечественные вакцины от COVID-19.