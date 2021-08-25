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Опубликовано видео выброса пепла вулканом Эбеко на Курилах

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:06
Происшествия
Опубликовано видео выброса пепла вулканом Эбеко на Курилах
flickr.com  /  @amanderson2

Курильск, 25 августа. Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,7 километра на острове Парамушир. На Курилах установили оранжевый код опасности для авиации.

После выброса пепел растянулся в юго-восточном направлении на 10 километров от вулкана. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По данным специалистов, вулкан проявляет повышенную активность с вероятностью извержения. Видео выброса пепла появилось на официальном YouTube-канале РИА Новости.


В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что в ближайшем к вулкану городе Северо-Курильске не было зафиксировано пеплопада. Угрозы жизни и здоровью горожан нет.

В середине августа камчатский вулкан Шивелуч начал извергать лаву. По данным специалистов, этому предшествовало землетрясение, зафиксированное в конце июля.

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курилы вулкан пепел эбеко
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