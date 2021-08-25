Опубликовано видео выброса пепла вулканом Эбеко на Курилах

Курильск, 25 августа. Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,7 километра на острове Парамушир. На Курилах установили оранжевый код опасности для авиации.

После выброса пепел растянулся в юго-восточном направлении на 10 километров от вулкана. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По данным специалистов, вулкан проявляет повышенную активность с вероятностью извержения. Видео выброса пепла появилось на официальном YouTube-канале РИА Новости.





В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что в ближайшем к вулкану городе Северо-Курильске не было зафиксировано пеплопада. Угрозы жизни и здоровью горожан нет.

В середине августа камчатский вулкан Шивелуч начал извергать лаву. По данным специалистов, этому предшествовало землетрясение, зафиксированное в конце июля.