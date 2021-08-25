Эфир: Парковки, запрет на тонировку — что ждет водителей в России

В начале осени водителей Петербурга ожидает ряд различных нововведений. Самым обсуждаемым вопросом стал техосмотр, а также новые правила к компонентам тюнинга. При этом проблема с самокатчиками до сих пор не решена.

Почему в Петербурге так неудобно реализована процедура оплаты парковочных мест? Почему депутаты федерального парламента собираются отменить запрет на тонировку? Правда ли, что с лета 2021 года в России больше не будут обозначать специальными знаками видеокамеры, регистрирующие нарушения ПДД? Когда будет решена проблема электросамокатов?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» отвечают председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз пешеходов России», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Алексей Цивилев и заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков.