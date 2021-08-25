В Кремле анонсировали несколько международных телефонных разговоров Путина 25 августа

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Несколько международных контактов запланировано на 25 августа, анонсировали в Кремле. Детали беседы будут озвучены позже, отметил Песков.

Кроме того, Владимир Путин проведет заседание Госсовета по вопросам образования и пообщается со студентами, учителями, школьниками и их родителями.

Ранее стало известно, что президент поговорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. В настоящее время подробных сведений по прошедшим переговорам не сообщается.