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В Кремле анонсировали несколько международных телефонных разговоров Путина 25 августа

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:21
Политика
В Кремле анонсировали несколько международных телефонных разговоров Путина 25 августа
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Несколько международных контактов запланировано на 25 августа, анонсировали в Кремле. Детали беседы будут озвучены позже, отметил Песков.

Кроме того, Владимир Путин проведет заседание Госсовета по вопросам образования и пообщается со студентами, учителями, школьниками и их родителями.

Ранее стало известно, что президент поговорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. В настоящее время подробных сведений по прошедшим переговорам не сообщается.

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