Солистка «Комбинации» призналась в желании записать совместный трек с Клавой Кокой

Москва, 25 августа. Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова назвала современную певицу, творчество которой ей нравится. Артистка готова посотрудничать с Клавой Кокой.

Иванова с большой симпатией относится к исполнительнице хита «Покинула чат», поскольку певица напоминает солистке «Комбинации» саму себя в молодости. Артистка видит сходство с Кокой и во внешности, и в поведении. Хотя многие ругают молодую исполнительницу, Иванова считает ее «прикольной» и называет «зажигалкой».

Солистка «Комбинации» неплохо относится к творчеству рэпера Моргенштерна, однако у нее есть вопросы к его музыке. Вообще артистке не очень нравится, что молодые артисты странно выговаривают слова, из-за чего разобрать текст невозможно.

Иванова вспомнила, как они с мужем ехали в машине, слушали трек на каком-то языке и только по одному слову в конце поняли, что текст на русском. Несмотря на это, артистка готова записать песню с кем-то из молодых исполнителей.

«Совместный трек я, в принципе, записать не против, но, думаю, им это не надо. С Клавой Кокой — с удовольствием», — призналась солистка «Комбинации» в интервью «СтарХиту».

Историк моды Александр Васильев ранее назвал Клаву Коку иконой стиля для 20-летних. Он отметил, что певица постоянно пытается выделиться.