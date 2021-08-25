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Песков рассказал, по каким критериям Кремль оценивает работу губернаторов

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:24
Политика
Песков рассказал, по каким критериям Кремль оценивает работу губернаторов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 25 августа. Кремль оценивает эффективность работы губернаторов по тому, как они развивают регионы и решают актуальные проблемы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Регионы сталкиваются с различными вызовами, а губернаторы несут ответственность за решение тех проблем, которые возникают. Поэтому в Кремле при оценке деятельности губернаторов опираются на то, как главы субъектов РФ справляются с проблемами, вызовами, как развивают регион, добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал достаточными меры по контролю инфляции в России. По его словам, деятельность правительства по этому вопросу положительно оценивают в Кремле.

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