Песков рассказал, по каким критериям Кремль оценивает работу губернаторов

Москва, 25 августа. Кремль оценивает эффективность работы губернаторов по тому, как они развивают регионы и решают актуальные проблемы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Регионы сталкиваются с различными вызовами, а губернаторы несут ответственность за решение тех проблем, которые возникают. Поэтому в Кремле при оценке деятельности губернаторов опираются на то, как главы субъектов РФ справляются с проблемами, вызовами, как развивают регион, добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал достаточными меры по контролю инфляции в России. По его словам, деятельность правительства по этому вопросу положительно оценивают в Кремле.