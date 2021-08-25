Аргентина возьмет кредит у МВФ, чтобы расплатиться с предыдущими долгами

В понедельник 23 августа МВФ распределил в дополнение к резервным активам стран-членов 650 миллиардов долларов в рамках использования особого банковского инструмента, именуемого «Специальным правом заимствования» (SDR). Речь идёт об эмиссии безналичных кредитов, которые призваны покрыть ущерб, который международной экономике нанесла пандемия и её «побочные явления». На Аргентину пришлись 4,35 миллиарда, которые почти полностью уйдут на выплату долгов МВФ.

Круговорот миллиардов

Теоретически страны-бенефициары могут использовать эти денежные вливания по собственному усмотрению, однако в специальном документе МВФ уточняется, что выданные средства должны быть потрачены «соответственно макроэкономической целесообразности и при условии гласности на государственном уровне»: иными словами, вложить их лучше в решение структурных проблем и необходимые реформы. Сколько именно получит та или иная страна — определяется её квотой.

Правительство уже определилось с целями, на которые пойдут свежие кредиты: с их помощью Аргентина выплатит МВФ долги за предыдущие кредиты. Первая выплата в размере 1,8 млрд долларов состоится в сентябре, а вторая — такая же — в декабре. Оставшиеся 750 миллионов пойдут на предвыборное «сдерживание» доллара, который не просто растёт вследствие инфляции и предыдущих эпизодов «сдерживания», но и образует несколько параллельных обменных курсов.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

«...Но ведь Макри»

Это выражение стало мемом в оппозиционных аргентинских СМИ и буквально резюмирует спич, которым члены правящей коалиции «Общий фронт» и сочувствующие парируют обвинения в невыполнении обязательств, коррупции или отсутствии внятной экономической программы. Выяснения отношений между обоими политическими лагерями чаще всего выглядит как банальная и неконструктивная перепалка.

Что же касается правления Маурисио Макри, то с 2015 по 2019 годы внешний долг «брутто» действительно вырос на 76%, а страна задолжала МВФ 44 миллиарда долларов.

Согласно хронограмме, в 2022 Аргентине будет необходимо выплатить МВФ проценты за пользование займом: 738 миллионов в январе и 379 миллионов в феврале. А уже в марте процентная ставка для Аргентины возрастет потому, что оплата не производилась вовремя. С учётом этих повышений до конца года Аргентине придётся выплатить 18 миллиардов долларов. Помимо этого, у страны сохраняется долг перед Межамериканским Банком Развития в размере 1,174 млрд долларов, Международному Банку Реконструкции и Развития Аргентина должна 506 миллионов, а Парижскому Клубу кредиторов — 2,41 млрд.

Президент Альберто Фернандес уже давно признался, что этих денег у страны нет, и взять их неоткуда.

Федеральное агентство новостей /

Ты всё пела — это дело...

Если оппозиционные СМИ во всем обвиняют Маурисио Макри, то про-правительственные — хищническую сущность капитализма и несправедливое распределение финансовой помощи между богатыми и бедными странами. С точки зрения приверженцев идеологии партии «Общий Фронт» и непосредственно президента Фернандеса, богатые государства обязаны отказаться от выплат, соответствующих их квотам в пользу бедных. Им видится несправедливым тот факт, что на 7 стран «первого мира» приходится 294 из 650 миллиардов долларов, а всем остальным (с гораздо большим количеством насущных проблем) достаются какие-то крохи.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

С жалобами на несправедливое отношение и отсутствие поблажек президент Фернандес и министр экономики Мартин Гусман уже не раз обращались к международному сообществу в лице Папы Римского, президента Франции Эммануэля Макрона и главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой. Желаемого эффекта жалобы не возымели. Аргентине было рекомендовано работать над созданием антикризисной программы и просить отсрочки выплат только в том случае, если у МВФ будет возможность контроля за неукоснительным претворением такой программы в жизнь. Следует отметить, что никакой программы у страны пока нет, и никаких подвижек в направлении реструктуризации экономики тоже не наблюдается.