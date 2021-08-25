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Песков объяснил, почему телеканал «Дождь» признали иноагентом

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:01
Общество
Песков объяснил, почему телеканал «Дождь» признали иноагентом
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 25 августа. Причину, по которой Минюст признал телеканал «Дождь»1 иноагентом (СМИ, выполняющее функции иностранного агента в РФ), назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не так давно Министерство юстиции РФ приняло решение включить телеканал «Дождь» в реестр СМИ, которые выполняют функции иностранных агентов. На это у ведомства были существенные основания, объяснил Песков.

«Может, я ошибаюсь, но там же был не один эпизод, по которым принималось решение. Я не считаю, что это выборочное применение закона, там были существенные основания для принятия решений», — заявил он во время общения с прессой.

Кроме того, в ходе традиционного общения с журналистами Песков отметил, что все вопросы, касающиеся работы закона об иноагентах, будут при необходимости обсуждаться на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков также подчеркнул, что Минюст уже дал соответствующие разъяснения по этому поводу.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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