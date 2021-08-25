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Названо главное преимущество нового российского дрона-разведчика «Муха»
Технологии
Названо главное преимущество нового российского дрона-разведчика «Муха»
Пресс-служба Министерства обороны РФ  / 

Новый российский беспилотный летательный аппарат «Муха», представленный на международном форуме «Армия-2021», способен катиться по стенам и потолку благодаря тому, что его каркас вращается относительно рамы. Об этом ФАН рассказал один из представителей лаборатории робототехники Военного инновационного технополиса «ЭРА» (подчинен Минобороны РФ).

По словам оператора лаборатории, беспилотник «Муха» предназначен для ведения разведки и аварийно-спасательных работ в различных закрытых пространствах — зданиях, шахтах, пещерах. Углепластиковый каркас защищает внутренние компоненты дрона, закрепленного на раме, от механического воздействия.

«Основное преимущество аппарата и его ключевая особенность — каркас может вращаться относительно рамы, — рассказал оператор. — Это дает возможность «Мухе», находящейся около стенок или под потолком, катиться по ним, огибая препятствия».

В лаборатории сообщили, что БПЛА может как управляться оператором с помощью пульта, так и запускаться с предварительно загруженным контроллером полетных заданий для выполнения миссии автономно.

Названо главное преимущество нового российского дрона-разведчика «Муха»
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

«Для этого можно установить различные датчики и системы навигации, — добавил представитель технополиса «ЭРА». — В дрон также установлена фронтальная камера для визуального наблюдения. В будущем мы планируем использовать ее для того, чтобы «Муха» могла самостоятельно построить карту местности в случае обрыва связи со спутником и решить, куда ей дальше лететь для выполнения задачи».

Ранее стало известно, что разработчики нового экраноплана ищут инвестора из России, несмотря на интерес иностранцев.

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беспилотник разведка технополис эра армия-2021 бпла муха
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