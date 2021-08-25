Песков прокомментировал решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»

Москва, 25 августа. Проект «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Высший земельный суд Дюссельдорфа ранее вынес постановление, что правила, введенные Евросоюзом в отношении газового рынка применимы к российскому газопроводу. Оператор проекта Nord Stream 2 AG пытался обжаловать отказ властей Германии освободить проект от норм третьей газовой директивы. В ФРГ с этой позицией не согласны.

По словам официального представителя Кремля, это скорее корпоративные вопросы, а решение о дальнейших действиях должна принимать сама компания. Москве остается повторить ранее звучавшее заявление.

«Северный поток — 2» — это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», — заявил Песков.

Читатели немецкого издания Spiegel ранее возмутились из-за заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о возможном введении санкций против России из-за «СП-2».