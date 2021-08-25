Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 13:07
13:07
Общество
«Кинуть» оптику : как решается проблема цифрового неравенства в Пермском крае
13:06
Общество
Житель Петербурга судится с Первым каналом из-за нравственных страданий
13:06
Общество
Александр Петров занял первое место в рейтинге главных молодых актеров России
13:04
Общество
Дмитрий Шпаро: Мы первые в мире дошли до Северного полюса на лыжах
13:03
Политика
Песков заявил о существенных разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма
13:03
Общество
Врач Поздняков призвал россиян не тянуть с прививкой от COVID-19 до осени
13:02
Экономика
«Это очень важно»: Солонников о мерах Беглова по поддержке малого бизнеса Петербурга
13:01
Общество
Строительство Юго-Восточного обхода Симферополя всерьез обеспокоило крымчан
13:01
Общество
Песков объяснил, почему телеканал «Дождь» признали иноагентом
12:59
Происшествия
ФАН узнал подробности деятельности матери, оставившей тело ребенка у церкви в Гатчине
Все новости

Песков прокомментировал решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:04
Экономика
Песков прокомментировал решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 25 августа. Проект «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Высший земельный суд Дюссельдорфа ранее вынес постановление, что правила, введенные Евросоюзом в отношении газового рынка применимы к российскому газопроводу. Оператор проекта Nord Stream 2 AG пытался обжаловать отказ властей Германии освободить проект от норм третьей газовой директивы. В ФРГ с этой позицией не согласны.

По словам официального представителя Кремля, это скорее корпоративные вопросы, а решение о дальнейших действиях должна принимать сама компания. Москве остается повторить ранее звучавшее заявление.

«Северный поток — 2» — это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», — заявил Песков.

Читатели немецкого издания Spiegel ранее возмутились из-за заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о возможном введении санкций против России из-за «СП-2».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Песков прокомментировал решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
песков германия сп-2 суд фрг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru