Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 13:07
13:07
Общество
«Кинуть» оптику : как решается проблема цифрового неравенства в Пермском крае
13:06
Общество
Житель Петербурга судится с Первым каналом из-за нравственных страданий
13:06
Общество
Александр Петров занял первое место в рейтинге главных молодых актеров России
13:04
Общество
Дмитрий Шпаро: Мы первые в мире дошли до Северного полюса на лыжах
13:03
Политика
Песков заявил о существенных разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма
13:03
Общество
Врач Поздняков призвал россиян не тянуть с прививкой от COVID-19 до осени
13:02
Экономика
«Это очень важно»: Солонников о мерах Беглова по поддержке малого бизнеса Петербурга
13:01
Общество
Строительство Юго-Восточного обхода Симферополя всерьез обеспокоило крымчан
13:01
Общество
Песков объяснил, почему телеканал «Дождь» признали иноагентом
12:59
Происшествия
ФАН узнал подробности деятельности матери, оставившей тело ребенка у церкви в Гатчине
Все новости

Роман Жданов принес России второе золото на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:05
Спорт
Роман Жданов принес России второе золото на Паралимпиаде в Токио
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 25 августа. Российский пловец Роман Жданов преодолел дистанцию в 50 метров брассом и принес команде ПКР вторую золотую награду на Играх в Японии.

Церемония открытия Паралимпиады в Токио состоялась 24 августа, а первый комплект медалей начали разыгрывать 25 августа. В столице Японии уже состоялся заплыв брассом среди мужчин на дистанции 50 метров в классе SB3. Пловец из России Роман Жданов показал лучший результат — 46,49 секунды. Он завоевал вторую золотую медаль для команды ПКР.

Первую высшую награду на Играх взяла пловчиха Валерия Шабалина. Она показала лучшее время в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.

Пловец Владимир Даниленко стал первым, кто пополнил копилку медалей национальной команды, которая выступает на Паралимпиаде без флага и гимна из-за санкций WADA. Он выиграл бронзу.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Роман Жданов принес России второе золото на Паралимпиаде в Токио
паралимпиада жданов золотая медаль плавоние
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru