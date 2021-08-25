Роман Жданов принес России второе золото на Паралимпиаде в Токио

Токио, 25 августа. Российский пловец Роман Жданов преодолел дистанцию в 50 метров брассом и принес команде ПКР вторую золотую награду на Играх в Японии.

Церемония открытия Паралимпиады в Токио состоялась 24 августа, а первый комплект медалей начали разыгрывать 25 августа. В столице Японии уже состоялся заплыв брассом среди мужчин на дистанции 50 метров в классе SB3. Пловец из России Роман Жданов показал лучший результат — 46,49 секунды. Он завоевал вторую золотую медаль для команды ПКР.

Первую высшую награду на Играх взяла пловчиха Валерия Шабалина. Она показала лучшее время в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.

Пловец Владимир Даниленко стал первым, кто пополнил копилку медалей национальной команды, которая выступает на Паралимпиаде без флага и гимна из-за санкций WADA. Он выиграл бронзу.