Песков не исключил участие Путина в обсуждениях работы закона об иноагентах

Москва, 25 августа. Вопросы, касающиеся работы закона об иноагентах, при необходимости будут обсуждаться при участии главы РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минюст дал разъяснение о действиях этого закона. Руководители СМИ могут обратиться в ведомство за дополнительной информацией. Это «нормальный, правильный, рабочий процесс», подчеркнул Дмитрий Песков.

«Конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Министерство юстиции ранее предоставило дополнительные разъяснения о включении «Дождя»1 в реестр СМИ, признанных на территории России иностранным агентом. Согласно имеющимся у представителей ведомства данным, ЕС направил телеканалу 130 тыс. евро.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.