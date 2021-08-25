Граждане России не могут вылететь из Афганистана. События дня

Международных наблюдателей пригласили следить за выборами в Госдуму
Россия разрешила международным наблюдателям следить за выборами в Госдуму. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович 25 августа. Он отметил, что число работников миссии будет сокращено из-за ситуации с COVID-19. Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
Граждане России не могут вылететь из Афганистана
Global Look Press / Sra Taylor Crul/U. S. Air
Граждане России, находящиеся в Кабуле, не могут вернуться домой из-за отмены международных рейсов. Об этом заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
«Из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы. Мы слышали, что они должны скоро возобновиться, но пока у нас просто нет соответствующих гарантий», — сказал Жирнов.
По его словам, покинуть страну также не могут дипломаты, которые уже завершили свою миссию на территории Афганистана. Напомним, 24 августа талибы заявили, что эвакуация иностранных граждан будет возможна лишь до 31 августа.
На территории РФ запретили рекламу через громкоговорители на зданиях
Невские Новости /
Запрет на использование громкоговорителей, расположенных на зданиях, для распространения рекламы вступил в силу в России 25 августа. Согласно постановлению, звуковое оборудование в рекламных целях не смогут использовать рынки, торговые центры и другие организации. Поправки предусмотрены в Федеральном законе «О рекламе».
В Дагестане после схода селей пропали пять человек
МЧС Дагестана /
Пять человек пропали без вести после схода селей в Дагестане. К поискам пропавших привлекли вертолет Ми-8 и беспилотные воздушные средства. Об этом сообщили 25 августа в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Дагестан. В спасательной операции также принимают участие сотрудники поисково-спасательного отряда и МЧС республики, кинологи, сотрудники полиции и местные жители. Напомним, мощный селевой поток сошел в Дагестане 23 августа. Он повредил газопровод, в результате чего почти тысяча жилых домов и более 4,5 тысячи человек остались без газа. Кроме того, стало известно о группе туристов из 15 человек, которая оказалась заблокирована в горах Дагестана.