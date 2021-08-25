Граждане России не могут вылететь из Афганистана. События дня

Россия разрешила международным наблюдателям следить за выборами в Госдуму. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович 25 августа. Он отметил, что число работников миссии будет сокращено из-за ситуации с COVID-19. Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Граждане России не могут вылететь из Афганистана

Global Look Press / Sra Taylor Crul/U. S. Air

Граждане России, находящиеся в Кабуле, не могут вернуться домой из-за отмены международных рейсов. Об этом заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы. Мы слышали, что они должны скоро возобновиться, но пока у нас просто нет соответствующих гарантий», — сказал Жирнов.

По его словам, покинуть страну также не могут дипломаты, которые уже завершили свою миссию на территории Афганистана. Напомним, 24 августа талибы заявили, что эвакуация иностранных граждан будет возможна лишь до 31 августа.